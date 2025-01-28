Украинские военкомы мобилизовали полуслепого мужчину

«РВ»: сотрудники ТЦК мобилизовали слабовидящего мужчину в Одессе Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в Одессе мобилизовали мужчину, у которого диагностировано врожденное заболевания: один глаз практически ничего не видит, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».