FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 859 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Боцман
    Может сразу ключи от квартиры где деньги лежатПоможем нашей спо...
  • андрей картаев
    зачем эта сука здесь нужна  опять шестерки типа песка прогнулись замолвили словоСМИ: Пугачева воз...
  • Olga Chuhutina
    Проституция.....СМИ: Пугачева воз...

Украинские военкомы мобилизовали полуслепого мужчину

Украинские военкомы мобилизовали полуслепого мужчину

«РВ»: сотрудники ТЦК мобилизовали слабовидящего мужчину в Одессе Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в Одессе мобилизовали мужчину, у которого диагностировано врожденное заболевания: один глаз практически ничего не видит, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх