В Германии на тысяче железнодорожных станций «случайно» сработала тревога Весь мир активно обсуждает последствия внедрения технологий искусственного интеллекта в различные сферы человеческой жизнедеятельности, в том числе звучат предостережения фатальных последствий, когда ключевые решения все чаще передаются бездушным нейросетям.