Приостановлена работа кейтеринговой компании после отравления членов УИК

t.me/ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Петербургский Роспотребнадзор приостановил деятельность организации, производившей продукцию, которой на избирательных участках Санкт-Петербурга отравились 30 человек.
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