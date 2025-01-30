Каков потенциал развития транспортной отрасли в России

Президент России Владимир Путин принял в Кремле министра транспорта Романа Старовойта, который рассказал главе государства о предварительных итогах работы в 2024 году и о планах развития отрасли до 2030 года, передает «ФедералПресс».
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