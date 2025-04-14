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Трамп: Илон Маск ни для чего мне не нужен, мне он просто нравится

Трамп: Илон Маск ни для чего мне не нужен, мне он просто нравится

БлокнотРУ Президент США Дональд Трамп высоко оценил работу Илона Маска в правительстве, заявив на заседании кабинета министров, что бизнесмен, возглавляющий Департамент государственной эффективности (DOGE), проделал «фантастическую работу».

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