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Что же ты меня, мама, не девочкой родила?

Что же ты меня, мама, не девочкой родила?

Картинка из интернета Я, конечно, разного рода мужской плач читала в комментариях, но этот меня особенно поразил.

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Воробей
У иудеев есть мужская молитва, суть которой есть благодарение Творцу за то, что создал мужчиной! В свете этого герой статьи действительно печально смотрится.
Элина Морозова
Ну что посоветовать данному экземпляру? Сменить пол и задрать юбку. И будет ему/ей счастье))))
Василий Иванов
И будут его драть в ср.ку
Денис Л
Видать авторке не повезло встретить олигарха, вот и пишет гадости про мужиков, такие извращение в башке.

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