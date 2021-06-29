Что же ты меня, мама, не девочкой родила?

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫПолитикаЧто же ты меня, мама, не девочкой родила? Картинка из интернета Я, конечно, разного рода мужской плач читала в комментариях, но этот меня особенно поразил.Вернуться к статье44НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВВоробейУ иудеев есть мужская молитва, суть которой есть благодарение Творцу за то, что создал мужчиной! В свете этого герой статьи действительно печально смотрится.Элина МорозоваНу что посоветовать данному экземпляру? Сменить пол и задрать юбку. И будет ему/ей счастье))))ВИВасилий ИвановИ будут его драть в ср.куДенис ЛВидать авторке не повезло встретить олигарха, вот и пишет гадости про мужиков, такие извращение в башке.Комментировать
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