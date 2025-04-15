Мужчина пытался зарезать 11-летнего ребенка в Челябинске

Пьяный житель Челябинска попытался убить ножом 11-летнего ребенка в Металлургическом районе города. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство", сообщили в региональном следственном управлении СК России.
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