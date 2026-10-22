Из рода Спенсеров вышли Уинстон Черчилль и «народная принцесса» Диана. За три века семья подарила Англии герцогов, политиков и первых красавиц лондонского света.
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