КНДР провела тестовый пуск баллистической ракеты нового типа

Пхеньян осуществил тестовый пуск баллистической ракеты нового типа, сообщает ЦТАК.По данным агентства, ракета нового типа представляет собой тактическую баллистическую ракету, коротая может нести сверхбольшую боеголовку класса 4,5 тонны.
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