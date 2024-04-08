Медведев раздумывает над тем, чтобы снова начать болеть за ЦСКА

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру объяснил, почему в последнее время стал меньше болеть за ЦСКА, и рассказал об отношении к главной легенде клуба Игорю Акинфееву, а также назвал лучшего футболиста среди теннисистов.
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