Медведев раздумывает над тем, чтобы снова начать болеть за ЦСКА

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру объяснил, почему в последнее время стал меньше болеть за ЦСКА, и рассказал об отношении к главной легенде клуба Игорю Акинфееву, а также назвал лучшего футболиста среди теннисистов.