Более 200 специалистов строительной отрасли регионов приняли участие в земельно-имущественном форуме в Нижнем Новгороде

Всероссийский земельно-имущественный форум «Уникум-2024» прошел в Нижнем Новгороде. В мероприятиях форума приняли участие более 200 специалистов — представители проектных и архитектурно-строительных организаций, научной, инженерно-геодезической, строительной и кадастровой отраслей из Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Томска, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Казани и других городов России.