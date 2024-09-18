В Ставропольском крае полицейские выявили факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания 18 иностранных граждан

Участковым уполномоченным полиции ОМВД России «Шпаковский» установлено, что 40-летняя жительница села Татарки, являясь собственником жилого помещения, осуществила фиктивную постановку на миграционный учет 18 иностранных граждан.
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