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Курские новости

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Больше 100 млн рублей израсходуют на капремонт курской школы

Больше 100 млн рублей израсходуют на капремонт курской школы

Школа №33 в Курске – один из 10 объектов, где полным ходом идет капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Молодежь и дети»Школа №33 в Курске - один из 10 объектов, где полным ходом идет капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

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