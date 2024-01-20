В Крыму отмечают 33-летие референдума 1991 года

Жители Крымского полуострова отмечают знаковую дату — День Республики Крым, в этот день 33 года назад был проведен референдум, на котором крымчане впервые открыто заявили, что их родная земля не должна быть Крымской областью Украины.
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