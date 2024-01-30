Дело возбудят из-за осквернения в Ереване мемориала детям блокадного Ленинграда

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства возбудить уголовное дело в связи с осквернением в столице Армении городе Ереване памятника детям блокадного Ленинграда.
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