Кто такая Камала Харрис, которую могут выдвинуть в президенты США вместо Байдена?

Действующий президент США Джо Байден, который намеревался баллотироваться на выборах, снял свою кандидатуру 21 июля Действующий президент США Джо Байден не будет баллотироваться на выборах президента Америки в ноябре 2024 года.
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