Капиталисты патриотами не бывают. Потанин увольняет русских рабочих и переносит производство в Китай

Фото: globallookpress.com/kremlin.ruВчера 73K прочитали Ни один из олигархов никогда не стремился защитить интересы собственной страны, даже несмотря на то, что именно благодаря государству бизнесмены смогли обогатиться во времена приватизации.
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