Добрый Мир
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Добрый Мир

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Капиталисты патриотами не бывают. Потанин увольняет русских рабочих и переносит производство в Китай

Капиталисты патриотами не бывают. Потанин увольняет русских рабочих и переносит производство в Китай

Фото: globallookpress.com/kremlin.ruВчера 73K прочитали Ни один из олигархов никогда не стремился защитить интересы собственной страны, даже несмотря на то, что именно благодаря государству бизнесмены смогли обогатиться во времена приватизации.

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Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
А,ЧТО  НЕ КОГМУ СПРОСИТЬ У ПОТАНИНА  ЗА КАКИЕ  СОВЕТСКИЕ ЗАРПЛАТЫ ОН ПРИРОБРЁЛ   ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.Кем он работал в Союзе.
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8 час.
Д
Даяна
Норникель национализировать, а Потанина лишить российского гражданства - так будет справедливо.
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6 час.
Вячеслав Денисов
Он - свой. Ему всё можно!
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4 час.

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