На Западе неожиданно высказались о новом российском истребителе

МОСКВА, 14 декабря, ФедералПресс. Российские истребители Су-57 продемонстрировали высокую эффективность в зонах с интенсивным противовоздушным прикрытием на территории Украины, сообщает журнал Military Watch.
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