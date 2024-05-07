Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Минутка "Ох, уж мне эти сказоцки! Ох, уж мне эти сказоцники!"

Минутка "Ох, уж мне эти сказоцки! Ох, уж мне эти сказоцники!"

Прилетел тут из заснеженого февраля ответ, от товарища большевика, верного сталинца. Ну что тут можно сказать?! Миф устоявшийся, знаменательный.

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Комментарии
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Anatoly Kiselev
Опять антисоветчик пытается вылить помои на СССР. У СССР получалось, а у РФ нет. Кто мешает. Сделайте примерно тоже с олигархами, получившими незаконно общенародную собственность, для ликвидации денежной массы и сокращения инфляции.  Ввелите наконец прогрессивный ПДНФЛ.
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