Минутка "Ох, уж мне эти сказоцки! Ох, уж мне эти сказоцники!"

Anatoly Kiselev

Опять антисоветчик пытается вылить помои на СССР. У СССР получалось, а у РФ нет. Кто мешает. Сделайте примерно тоже с олигархами, получившими незаконно общенародную собственность, для ликвидации денежной массы и сокращения инфляции. Ввелите наконец прогрессивный ПДНФЛ.