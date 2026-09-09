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Суд приговорил экс-главного кадровика МО РФ Кузнецова к 12 годам за взятку

Суд приговорил экс-главного кадровика МО РФ Кузнецова к 12 годам за взятку

235-й гарнизонный военный суд приговорил бывшего начальника Главного управления кадров министерства обороны (МО) РФ генерал-лейтенанта запаса Юрия Кузнецова к 12 годам колонии строгого режима.

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