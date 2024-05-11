Мария Захарова: а что вообще делают в России послы стран, не явившиеся на инаугурацию?

Вадим Кузнецов Есть дипломатический протокол, а есть правила работы дипломатов в стране аккредитации. Вне зависимости от формы подачи заявлений, по сути их все верно. Дипломаты просто саботируют свои прямые обязанности.

Валерий Мязин Все послы которые не явились, персон нон грата и без пререканий.