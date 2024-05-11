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Мария Захарова: а что вообще делают в России послы стран, не явившиеся на инаугурацию?

Мария Захарова: а что вообще делают в России послы стран, не явившиеся на инаугурацию?

Похоже, что Россия готовится к понижению уровня дипотношений с Европой. И даже более того: к инициативному понижению.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Есть дипломатический протокол, а есть правила работы дипломатов в стране аккредитации. Вне зависимости от формы подачи заявлений, по сути их все верно. Дипломаты просто саботируют свои прямые обязанности.
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1 час.
Валерий Мязин
Все послы которые не явились, персон нон грата и без пререканий.
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1 час.
Ваша Светлость
Посол, он такой - бывает чрезвычайный, поверенный, бывает сухой, пряный, а бывает -  посол нах!!! Эти, как раз, под третью категорию подходят!
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59 мин.

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