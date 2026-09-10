CENTCOM перенаправил 96 судов в рамках блокады Ирана к 10 сентября

Центральное командование Вооруженных сил США перенаправило 96 коммерческих судов в рамках блокады Ирана по состоянию на 10 сентября.
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"Опубликовало кадры, на которых запечатлен взлет вертолета с палубы эсминца" - они точно так же и на Луну летали.