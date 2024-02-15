В Пенсильвании Байдена поместили на баннер с подписью «Тупой и еще тупее»

Фото: Official White House Photo / Adam Schultz Ксения Смирнова В штате Пенсильвания заметили рекламный баннер, на котором был изображен глава страны Джо Байден рядом с вице-президентом США Камалой Харрис.
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