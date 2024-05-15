Президент Грузии пообещала западным министрам ветировать закон об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время переговоров с главами МИД Эстонии, Латвии, Литвы и Исландии рассказала им о событиях в стране после принятия закона об иностранных агентах, пообещав не вступать в "лживые переговоры" в рамках своего вето.