Все ходы укро-президента записаны, а новые просчитать нетрудно Игорь Землянский Фото: В. Кольцова/Создано ИИ/ТАСС Материал комментируют: Виктор Литовкин «Дроны ВСУ попали в подстанцию Ростова-на-Дону.
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Бить "в ответ"- так войну не выигрывают. Нерешительность, преступная трусость и осторожность некоторых " стратегов"" ставит державу на край гибели
Клоуна уже никто из украинских нацистов не слушает)) они запускают дроны и ракеты без ведома просроченного!!)) зеля уже ничего не решает на Украине, поэтому нужно добивать гадину до победного результата!!!
С КЕМ ТАМ ЗАКЛЮЧАТЬ ПЕРЕМИРИЕ?!!....🥶