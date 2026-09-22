БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Надуть Трампа»: Киев просит энергетического перемирия, но продолжает бить по российским НПЗ и подстанциям

«Надуть Трампа»: Киев просит энергетического перемирия, но продолжает бить по российским НПЗ и подстанциям

Все ходы укро-президента записаны, а новые просчитать нетрудно Игорь Землянский Фото: В. Кольцова/Создано ИИ/ТАСС Материал комментируют: Виктор Литовкин «Дроны ВСУ попали в подстанцию Ростова-на-Дону.

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Андрей

Клоуна уже никто из украинских нацистов не слушает)) они запускают дроны и ракеты без ведома просроченного!!)) зеля уже ничего не решает на Украине, поэтому нужно добивать гадину до победного результата!!!