Эксперт рассказал, как отличить электронную почту мошенников

Необходимо обращать внимание на адрес электронной почты, с которой пришло письмо, и сверять его с подлинным на сайте компании-отправителя, мошенники часто меняют в нём лишь один символ, предупреждает глава направления по развитию стратегии информационной безопасности ИТ-интегратора «Телеком биржа» Александр Блезнеков.