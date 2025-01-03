Эксперт рассказал, как отличить электронную почту мошенников

Необходимо обращать внимание на адрес электронной почты, с которой пришло письмо, и сверять его с подлинным на сайте компании-отправителя, мошенники часто меняют в нём лишь один символ, предупреждает глава направления по развитию стратегии информационной безопасности ИТ-интегратора «Телеком биржа» Александр Блезнеков.
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