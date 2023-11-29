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В турецком Бодруме нашли завернутые в простыни тела двух россиянок

Mash пишет, что речь идет о 42-летней женщине и ее 15-летней дочери, они снимали виллу в Бодруме.<strong>Тела двух человек, завернутые в простыни и связанные веревкой, были найдены в турецком курортном районе Бодрум.

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