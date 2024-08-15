Ульяновские десантники уничтожили антенны Starlink ВСУ на правом берегу Днепра

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Воздушно-десантных войск (ВДВ) на каховском направлении нанесли удары по технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) и вывели из строя американские спутниковые антенны Starlink.
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