В воскресенье в САФУ пройдут кинопросмотры в рамках фестиваля Arctic Open

Десятого декабря в научной библиотеке университета покажут два фильма — с тифлокомментированием и сурдопереводомТифлокомментатор Евгения Борисова подготовила словесные описания картин, которые слабовидящие зрители будут слушать в наушниках.
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