The Equalizer veered away from typical crime cases in this episode, mixing things up. In honor of spooky season, the hour … The post The Equalizer Season 5 Episode 2 Review: Haunted Heights appeared first on TV Fanatic.
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