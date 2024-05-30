Создание учебника по истории Иркутской области обсудили в Заксобрании

На недавнем заседании комитета по социально-культурному законодательству депутаты Законодательного собрания Иркутской области единогласно поддержали предложение о введении курса истории родного края в общеобразовательные учреждения региона.
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