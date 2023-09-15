На Савина завели уголовное дело, Слуцкий наказан «за 19-летнего дебила», «МЮ» отстранил Санчо, номинанты The Best, секс-скандал в «Реале», новый имидж Уткина и другие новости

1. На Евгения Савина после проверки на дискредитацию армии РФ завели уголовное дело. 2. Леонид Слуцкий отстранен от футбола на год условно и оштрафован на 100 тысяч рублей за слова про «19-летнего дебила» в адрес журналиста.