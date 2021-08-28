В Оренбургской области сотрудники полиции спасли из огня местного жителя и вывели из задымленного подъезда восемь человек

Сотрудники дорожно-патрульной службы ОБ ДПС МУ МВД России «Орское» лейтенант полиции Артур Маханбетов, старший сержант Дмитрий Шкарапута и младший сержант Евгений Чернов 28 августа в 2 часа ночи во время патрулирования по улице Новосибирской в городе Орске увидели густой дым и языки пламени, вырывающиеся из окна квартиры на втором этаже дома № 34.
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