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Бойовик «ІГ» отримав довічний термін за вбивство американських заручників

Біля будівлі суду штату Вірджинія, після винесення вироку   Бойовик «ІГ» отримав довічний термін за вбивство американських заручників Бойовик із групи, що неофіційно називалася «Бітли Джихада», яка обезголовлювала американських заручників у різних районах Близького Сходу, контрольованих бойовиками, нарешті, засуджено Федеральний суддя США в п'ятницю в Олександрії (штат Вірджинія) засудив члена осередку самопроголошеної «Ісламської держави» (ІГ), […] Сообщение Бойовик «ІГ» отримав довічний термін за вбивство американських заручників появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.

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