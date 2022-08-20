Біля будівлі суду штату Вірджинія, після винесення вироку Бойовик «ІГ» отримав довічний термін за вбивство американських заручників Бойовик із групи, що неофіційно називалася «Бітли Джихада», яка обезголовлювала американських заручників у різних районах Близького Сходу, контрольованих бойовиками, нарешті, засуджено Федеральний суддя США в п'ятницю в Олександрії (штат Вірджинія) засудив члена осередку самопроголошеної «Ісламської держави» (ІГ), […] Сообщение Бойовик «ІГ» отримав довічний термін за вбивство американських заручників появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.