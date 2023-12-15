Экс-сенатора от НАО Сабадаша после суда освободили и снова арестовали

НАРЬЯН-МАР, 15 декабря, ФедералПресс. В Петербурге бывшего сенатора от НАО Александра Сабадаша суд приговорил к 7,5 года в колонии общего режима по делу о хищении у банка «Таврический» более 952 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии