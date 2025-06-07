Льготную налоговую ставку в 1% для некоторых лиц предложили ввести в России

В России предложили ввести льготную налоговую ставку в 1%. Действие этой льготы хотят распространить на ветеранов спецоперации при регистрации ИП, рассказал сенатор Айрат Гибатдинов, чьи слова приводит ТАСС.
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