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ВЕСТИ КРЫМ

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Машина сбила ребёнка, который выбежал на проезжую часть в Симферополе

Машина сбила ребёнка, который выбежал на проезжую часть в Симферополе

Авария произошла сегодня днём, сообщили в МВД по республике. Водитель иномарки двигался в направлении улицы Федько и наехал на ребенка 2023 года рождения, который внезапно выбежал на дорогу.

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