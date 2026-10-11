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Ивановские новости

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Фотоальбом, приписываемый военкору Муратову, продают в Иванове почти за 1,5 млн рублей

Фотоальбом, приписываемый военкору Муратову, продают в Иванове почти за 1,5 млн рублей

В Иванове на площадке объявлений выставили на продажу фотоальбом, который, по утверждению продавца, принадлежал фронтовому фотокорреспонденту А.

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