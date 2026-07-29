Вашингтон (WTA). 2-й круг. Самсонова сыграет с Ван Синьюй, Осака – с Крюгер, Фернандес встретится с Эалой, Наварро – с Коччаретто

Людмила Самсонова сыграет с Ван Синьюй во втором круге в Вашингтоне. Сетка турнира здесь . Mubadala Citi DC Open Вашингтон, США 27 июля – 2 августа 2026 WTA 500 Призовой фонд – 1 637 982 доллара Открытые корты, хард Второй круг.
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