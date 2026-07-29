НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Вашингтон (WTA). 2-й круг. Самсонова сыграет с Ван Синьюй, Осака – с Крюгер, Фернандес встретится с Эалой, Наварро – с Коччаретто

Людмила Самсонова сыграет с Ван Синьюй во втором круге в Вашингтоне. Сетка турнира здесь . Mubadala Citi DC Open Вашингтон, США 27 июля – 2 августа 2026 WTA 500 Призовой фонд – 1 637 982 доллара Открытые корты, хард Второй круг.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии