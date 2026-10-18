Рост числа мошенничеств на экзаменах после интеграционных курсов для мигрантов потребовал ужесточения правил проведения тестирования, сообщает 18 октября немецкое издание Bild.
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