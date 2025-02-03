Протоиерей Евгений Старцев: «Любовь проявляется по-разному, иногда и в разумной строгости...»

Беседа с настоятелем иркутского Харлампиевского храма о взаимоотношениях Церкви и школы - Отец Евгений, знаю, что далеко не все педагоги с открытыми объятиями встречают священников в стенах учебного заведения по каким-либо – объективным или же субъективным – причинам.
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