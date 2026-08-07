Полицейские и общественники Пензенской области провели «Зарядку со стражем порядка» для детей, отдыхающих в лагере

Сотрудники ОтдМВД России по Шемышейскому району совместно с членами Общественного совета организовали для воспитанников пришкольного лагеря утреннюю зарядку в рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка».
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