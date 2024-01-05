26 декабря. В результате ракетного удара по Дамаску (Сирия) погибает высокопоставленный офицер Корпуса Стражей Исламской Революции Сайед Рази Мусави.
Что общего у ударов по Белгороду и взрыве в Иране? Причем здесь король Англии?
Комментарии
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Liudmila Kosteley
Я уже 10 лет пишу об этом и нам ВСЁ РОССИЯ ВРЁТ! В чём? Когда в 2013-15 гг. мы ВСЕ требовали отвечать ЗЕРКАЛЬНО (как обещали в РФ и "бить первыми", если это несёт опасность. Даже мочить в туалете) и говорили НАРОДУ РФ, что ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ, и что РАКЕТЫ вокруг США (КУБА, ВЕНЕСУЭЛА) но, практически не ответили на на ОДНУ ПРОВОКАЦИЮ (хотя знали, что .то сделал. Достаточно было "показать США КУЗЬКИНУ МАТЬ!" и окружить АНГЛИЮ кораблями и под.лодками Даже не стрелять, а ПРЕДУПРЕДИТЬ! Больше НЕ БЫЛО БЫ НИКАКИХ ПРОВОКАЦИЙ. А как "САМАЯ СИЛЬНАЯ АРМИЯ, вооружённая до зубов ( одно бахвальство) ответила ЭТИМ ТЕРРОРИСТАМ (а они террористы, убивают из-за угла) что РАЗВЕДКА не работает?! Даже ВЗОРВАЛИ С.потоки и ничего не расследовали, ждали отмашки США. Вот вам и РЕАКЦИЯ- РФ, только утирает сопли и соболезнует! Вот и сейчас, ВСЕ ПРЕКРАСНО ЗНАЮТ, кто сделал ТЕРРАКТЫ! Тем более ЗАРАНЕЕ ПРЕДУПРЕДИЛИ. И ОПЯТЬ НИЧЕГО! Для чего наделали ГРАНИЦЫ и АРМИИ? Чтобы каждая страна ОБЕЗОПАСИЛА СЕБЯ. А на деле что? США и АНГЛИЯ (ушли с ЕС) приспокойно сидят и у НАС на КОНТИНЕНТЕ и ПАКОСТЯТ, продолжая ВОЙНЫ! Лишь бы к ним не попало. А РОССИЯ МОЛЧИТ! НАДО ОБЪЕДИНИТЬСЯ ВСЕМ НА НАШЕМ КОНТИНЕНТЕ и ВЫГНАТЬ США (домой), а АНГЛИЮ ПРЕДУПРЕДИТЬ! и не будет ВОЙН у нас. Создаётся впечатление, что РФ ЗАОДНО с США! И ещё, ВСЕ ПРАВЫ, НЕ НАДО БИТЬ ПО СВОИМ ТЕРРИТОРИЯМ, а бить ОТКУДА УГРОЗА! ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА, США и Англия. Это каждый РЕБЁНОК знает, Зато РУКОВОДСТВО РФ не знает и чего-то ждут. А чего? ЧТОБЫ УЖЕ БЫЛА ТАКАЯ ПРОВОКАЦИЯ, которая может привести и к ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ (и опять на нашем КОНТИНЕНТЕ! ДОСТАТОЧНО ВЗОРВАТЬ ГРЯЗНУЮ БОМБУ на УКРАИНЕ. США всё равно (не у них) и Англия далеко!
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15 час.
Виктор Рыбаков
Если бы на все провокации и гадости отвечать не грозя пальчиком и твердя "Дебилы,б...!",а ударом по конкретным целям,многих бед не было бы!
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13 час.
Игорь Подниекс
Терпила сидит в Кремле!!!.Сколько уже Казусов Бэлли было, а он сидит в носу ковыряет.Вообще не на что не реагирует!!!.Он этой подлой Леопольдовщиной, приведёт страну к ядерной катастрофе!!! Терпение уже не хватает ей богу..Что бы сделали США если потопили их корабль или подорвали бы их газопровод? А наш терпеливый "Гарант"только в носу ковыряет, и в поддавки играет с врагом.Ну не на что не отвечает, этот тряпка.Я вот думаю стоит эту тряпку снова выбирать? Ещё главное его жизнь учила,если драка неизбежна надо бить первым, сказал трусливый кролик.Бьёт по всем... что от нас только ошмётки летят.А враги продолжают, то корабль взорвут,то мост два раза, то подводную лодку разбомбят,по наводки, спутниками США Тряпка, трусливый и бумажный тигр.Позор один,а не президент.
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8 час.
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