Что общего у ударов по Белгороду и взрыве в Иране? Причем здесь король Англии?

Liudmila Kosteley

Я уже 10 лет пишу об этом и нам ВСЁ РОССИЯ ВРЁТ! В чём? Когда в 2013-15 гг. мы ВСЕ требовали отвечать ЗЕРКАЛЬНО (как обещали в РФ и "бить первыми", если это несёт опасность. Даже мочить в туалете) и говорили НАРОДУ РФ, что ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ, и что РАКЕТЫ вокруг США (КУБА, ВЕНЕСУЭЛА) но, практически не ответили на на ОДНУ ПРОВОКАЦИЮ (хотя знали, что .то сделал. Достаточно было "показать США КУЗЬКИНУ МАТЬ!" и окружить АНГЛИЮ кораблями и под.лодками Даже не стрелять, а ПРЕДУПРЕДИТЬ! Больше НЕ БЫЛО БЫ НИКАКИХ ПРОВОКАЦИЙ. А как "САМАЯ СИЛЬНАЯ АРМИЯ, вооружённая до зубов ( одно бахвальство) ответила ЭТИМ ТЕРРОРИСТАМ (а они террористы, убивают из-за угла) что РАЗВЕДКА не работает?! Даже ВЗОРВАЛИ С.потоки и ничего не расследовали, ждали отмашки США. Вот вам и РЕАКЦИЯ- РФ, только утирает сопли и соболезнует! Вот и сейчас, ВСЕ ПРЕКРАСНО ЗНАЮТ, кто сделал ТЕРРАКТЫ! Тем более ЗАРАНЕЕ ПРЕДУПРЕДИЛИ. И ОПЯТЬ НИЧЕГО! Для чего наделали ГРАНИЦЫ и АРМИИ? Чтобы каждая страна ОБЕЗОПАСИЛА СЕБЯ. А на деле что? США и АНГЛИЯ (ушли с ЕС) приспокойно сидят и у НАС на КОНТИНЕНТЕ и ПАКОСТЯТ, продолжая ВОЙНЫ! Лишь бы к ним не попало. А РОССИЯ МОЛЧИТ! НАДО ОБЪЕДИНИТЬСЯ ВСЕМ НА НАШЕМ КОНТИНЕНТЕ и ВЫГНАТЬ США (домой), а АНГЛИЮ ПРЕДУПРЕДИТЬ! и не будет ВОЙН у нас. Создаётся впечатление, что РФ ЗАОДНО с США! И ещё, ВСЕ ПРАВЫ, НЕ НАДО БИТЬ ПО СВОИМ ТЕРРИТОРИЯМ, а бить ОТКУДА УГРОЗА! ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА, США и Англия. Это каждый РЕБЁНОК знает, Зато РУКОВОДСТВО РФ не знает и чего-то ждут. А чего? ЧТОБЫ УЖЕ БЫЛА ТАКАЯ ПРОВОКАЦИЯ, которая может привести и к ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ (и опять на нашем КОНТИНЕНТЕ! ДОСТАТОЧНО ВЗОРВАТЬ ГРЯЗНУЮ БОМБУ на УКРАИНЕ. США всё равно (не у них) и Англия далеко!