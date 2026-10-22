В России сменилось правительство: новые вице-премьеры, полпред и глава Минтранса. Кто они?Владимир Путин поставил подпись под указами о кадровых перестановках в правительстве.
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