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  • Павел К
    Держите собаку на поводке. Надевайте на неё намордник.  Никогда не давайте ей есть что либо на улице. Т.е. - воспитыв...Во дворе на Карго...

Собянин: В 2024 году завершим формирование нового дорожного каркаса Москвы

Собянин: В 2024 году завершим формирование нового дорожного каркаса Москвы

В прошлом году было построено 115 км дорог, 66 тоннелей, эстакад, мостов и 19 пешеходных переходов Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на персональном сайте подвел итоги строительства дорог в прошлом году и рассказал о планах на 2024 год.

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