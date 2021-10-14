Блинкен и Боррель обсудили политику в отношении РФ и Китая

Госсекретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен и верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили на встрече в Вашингтоне политику в отношении Российской Федерации и Китая.
Госсекретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен и верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили на встрече в Вашингтоне политику в отношении Российской Федерации и Китая.
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