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Блинкен и Боррель обсудили политику в отношении РФ и Китая

Блинкен и Боррель обсудили политику в отношении РФ и Китая

Госсекретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен и верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили на встрече в Вашингтоне политику в отношении Российской Федерации и Китая.

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