Выставка к юбилею режиссера Меньшова открылась в Москве

В Москве открывается выставка к юбилею режиссера Владимира Меньшова. Экспозиция «Меньшов/Москва 85/45» в подземном музее «Зарядье» приурочена к 85-летию режиссера и 45-летию фильма «Москва слезам не верит».
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