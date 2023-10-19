Lada Vesta NG стала менее российской

Правительство впервые оценило уровень локализации Lada Vesta NG, который оказался ниже докризисного, о чем пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заключение по 719-му постановлению правительства, полученному АвтоВАЗом в октябре.
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