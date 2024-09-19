Посольство Ливана в РФ не усиливало меры безопасности из-за взрывов пейджеров

Посольство Ливана в Москве не усиливало меры безопасности после ситуации со взрывами пейджером членов шиитского движения «Хезболла» в ближневосточной стране, так как его сотрудники не пользуются этими устройствами.
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