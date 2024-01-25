Нейросеть продлит срок жизни коров и увеличит надои молока

Российский студенческий стартап DairyVision создал программное обеспечение (ПО) и систему компьютерного зрения, дающие возможность дистанционно отслеживать физиологические и репродуктивные показатели коров.
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